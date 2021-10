Bufera Gf Vip, “sono degli sporcaccioni”: cosa è successo sotto gli occhi di tutti nella casa più spiata della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! La vita nella casa prosegue giorno dopo giorno e, ormai, le discussioni sono sempre più frequenti. Come le lamentele, dovute chiaramente alla convivenza forzata di tante persone. In particolare, nei giorni scorsi una concorrente si è sfogata in merito alla poca pulizia di alcuni coinquilini.

“Continuo a dire che sono degli sporcaccioni quelli che buttano le carte per terra, le scatole vuote per terra, le lattine per terra. Altro che formiche”. Scopriamo insieme di chi sono state queste parole!

“Sono degli sporcaccioni”: bufera nella casa del GF Vip

Uno sfogo che non è passato inosservato, quello di Katia Ricciarelli nei confronti di alcuni coinquilini della casa del GF Vip. Durante una chiacchierata mattutina con Miriana Trevisan ed Alex Belli, la cantante si è lasciata andare ad alcuni commenti nei confronti di chi non si occupa delle faccende domestiche: “Chi butta le cose per terra le deve tirare su.”

Ad Alex Belli e Miriana che hanno detto che, se capita, tolgono loro le cose lasciate dagli altri senza problemi, Katia risponde contrariata: “Non facciamo questi discorsi. Perché devo farlo io per gli altri? Lo faccio anche, ma nello stesso tempo dico che chi fa questo è una persona sporca. Non si può dire lo faccio volentieri. Che siamo gli spazzini della casa? A casa loro non fanno mica così!”

La concorrente ha continuato aggiungendo che ne vorrà parlare con gli altri. La questione sarà sollevata anche durante la puntata di questa sera, lunedì 4 ottobre, in diretta su Canale 5? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità di questo nuovo appuntamento. Le anticipazioni promettono scintille, non perdetevela!