Non tutti conoscono la dieta di Antonella Elia: come fa ad essere sempre così in forma

Non tutti conoscono la dieta di Antonella Elia: sui social, attraverso la sua rubrica, ha mostrato come fa ad essere sempre così in forma.

Attivissima sui social, Antonella Elia pubblica spesso scatti molto particolari, e non mancano le storie, che catturano l’attenzione dei follower. Il suo profilo instagram, può vantare della bellezza di ben oltre 300 mila follower. Lo sappiamo, la Elia è amatissima.

Chi segue con attenzione la showgirl, avrà sicuramente notato, negli ultimi giorni, attraverso le sue storie, il regime alimentare che sta seguendo. Infatti, la conduttrice ha fatto vedere le pietanze che mangia e che le permettono di restare in forma, nella rubrica che ha aperto. Ma quale dieta segue Antonella Elia? Scopriamola insieme.

La dieta di Antonella Elia: come fa ad essere sempre così in forma, ce lo spiega lei

Antonella Elia, di recente, ha aperto una nuova rubrica, che sembrerebbe, però, variare. Negli ultimi giorni, ha parlato di dieta, e ha aggiornato i suoi follower sul suo regime alimentare. Attraverso le storie instagram, ha mostrato i vari piatti preparati. E’ proprio così che la bella conduttrice si mantiene in forma più che mai.

La sua dieta è molto ricca e varia. Proprio in alcune sue passate storie instagram, la Elia ha mostrato cosa ha mangiato. Come possiamo vedere, per la cena, ha preparato un bel piatto di pasta con pezzi di zucca, e il salmone cotto al vapore. Per colazione, invece, ha preparato dei pancake. Dopo un primo tentativo andato male, è riuscita nel suo proposito, e ha mostrato il piatto pronto.

Ma Antonella non segue solo una dieta che le permette di mantenersi in forma, ma cura il suo corpo con tanto allenamento. Sempre attraverso le sue storie instagram, ha mostrato i vari esercizi, portandoli a termine con tanta attenzione. Che dire, Antonella Elia appare in ottima forma, e ci tiene a far sapere ai suoi follower, che la seguono con amore e tanta costanza, cosa fa nella quotidianità.