Alle telecamere di ‘Incidenti di bellezza’, Serena ha raccontato il dramma che ha vissuto dopo l’intervento: la sua vita è stata stravolta.

Avete mai seguito, anche una sola puntata, il programma ‘Incidenti di bellezza’? Andato in onda per la prima volta nel lontano 2013, la trasmissione di Real Time ha portato alla luce storie di persone che, disposte a tutto pur di vedersi belli o belle dinanzi allo specchio, si sono sottoposti ad interventi di chirurgia estetista, ma il risultato non è stato affatto quello sperato. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Jeanetta e di Belinda. In questo nostro articolo, però, vi racconteremo la storia di Serena.

“Mi sento un mostro”, ha raccontato la donna alle telecamere del programma. Cos’è successo? Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che, giunta all’età di 60 anni, Serena abbia deciso di usufruire di alcuni filler. Il risultato ottenuto? Clamoroso: dopo qualche giorno, il suo viso ha iniziato a gonfiarsi e la pelle a calare. Insomma, un vero e proprio dramma. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di rivolgersi al dottor Vijh. Cos’è successo dopo? Scopriamolo!

Dopo l’intervento chirurgico la vita di Serena è stata sconvolta: dramma pazzesco, cos’è successo

Arrivata all’età di 60 anni, come dicevamo, Serena ha deciso di sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. E, soprattutto, ad alcune sessioni di filler. Il risultato che, però, ne è derivato è stato piuttosto disastroso. Seppure all’inizio sembrava che tutto stesse andando per il meglio, dopo qualche giorno, Serena ha iniziato ad essere la protagonista di un vero e proprio incubo. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Vijh.

L’intervento fatto dal chirurgo, vi anticipiamo, non è stato affatto facile. Come raccontato, infatti, il dottore ha tolto del grasso dalla pancia. E lo ha iniettato nel viso di Serena. Risultato? Beh, è stato davvero pazzesco. E questo ce lo conferma il fatto che la donna, una volta superato il post operatorio, si è mostrata con un sorriso piuttosto smagliante. Eccola qui:

Insomma, un cambiamento davvero impressionante. Non credete?