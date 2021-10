Enrico Brignano e Flora Canto hanno raccontato un aneddoto piuttosto intimo nel corso della loro intervista a Verissimo: ecco le parole della coppia.

Insieme formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Il comico, attore e cabarettista romano e l’attrice e conduttrice stanno insieme dal 2014. Flora Canto ed Enrico Brignano hanno raccontato la storia del loro amore nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo: dall’arrivo del piccolo Niccolò, alla proposta di matrimonio all’Arena di Verona. La coppia ha parlato del nuovo arrivato, il secondogenito: nel corso dell’intervista è scappato anche un ‘aneddoto hot’ sulla loro vita privata. Sentite cosa hanno raccontato in onda su Canale 5!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Enrico Brignano e Flora Canto, spunta l’aneddoto ‘intimo’: la confessione a Verissimo

Flora Canto ed Enrico Brignano sono stati ospiti di Verissimo nel weekend appena terminato. La coppia famosa nel mondo dello spettacolo ha raccontato della loro vita privata e di com’è stato accogliere in famiglia Martina e Niccolò, i loro splendidi figli. Presto i due convoleranno a nozze: Enrico ha fatto una proposta da sogno alla sua dolce metà. Flora in merito ha confessato: “È stata una delle emozioni più grandi della mia vita”. Ha svelato anche che il matrimonio è previsto per fine giugno 2022.

Leggi anche Flora Canto e quel cibo particolare: cosa mangia per essere così bella in forma

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, la coppia si è commossa nel parlare della loro storia d’amore: l’attore e cabarettista ha raccontato di aver conquistato Flora con frutta e verdura, essendo i genitori fruttivendoli e la Canto amante del cibo e dei mandaranci. Hanno scherzato molto i due volti televisivi ed hanno raccontato in onda su Canale 5 di non aver mai ‘atteso’ l’arrivo di un figlio: l’aneddoto ‘hot’ è stato divertente!

“Va detto che ogni volta che abbiamo pensato di fare un figlio lui subito, zac, al primo tentativo” ha scherzato Flora.

Leggi anche Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano e l’intervento chirurgico: tutta la verità raccontata sulla malattia