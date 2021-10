Federica Nargi seduce e conquista il suo pubblico social: con un abito rosso fuoco diventa romantica e passionale. Impossibile resistere: sono rimasti tutti senza parole.

Federica Nargi è una delle nuove concorrenti di Tale e Quale Show. L’ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di mettersi in gioco in un programma, per lei, totalmente nuovo: ogni venerdì, sul palco di Rai Uno, si esibisce nei panni di varie celebrità. La modella e showgirl fino ad ora ha interpretato Elettra Lamborghini, Baby K e Jennifer Lopez: quali saranno i suoi prossimi ruoli?

Impossibile non restare incantati di fronte alla bellezza della Nargi, una delle donne più ammirate in Italia. In seguito l’ultima puntata di Tale e Quale Show andata in onda, Federica ha aggiornato il suo profilo Instagram ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Con quel vestito rosso si è aggiudicata il premio ‘eleganza e passione’.

Federica Nargi romantica e passionale: con l’abito rosso ha lasciato tutti senza parole

Il rosso è senza dubbio uno dei colori più passionali ed energetici e chi, se non lei, poteva indossarlo e fare una magnifica figura? Federica Nargi si è mostrata in modalità total red sui social ed ha lasciato i fan senza parole.

Quale miglior modo di accogliere l’Autunno se non indossando un magnifico abito color rosso? La modella ed ex Velina di Striscia ha sorpreso e conquistato il pubblico dei social con indosso un abito romantico e super passionale. Il vestito tubino lungo fino al ginocchio con corpetto a bustier e maniche arricciate con ruches è firmato Elisabetta Franchi. Si può acquistare sul sito ufficiale del famoso brand al prezzo di 790 euro. La Nargi ha scelto di raccogliere i capelli in uno chignon basso: l’eleganza porta, senza dubbio, il suo nome.

Impossibile resistere alla sensualità della concorrente di Tale e Quale Show: per lei, su Instagram, pioggia di like e complimenti.