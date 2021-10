GF Vip: chi è Federica, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti del reality show di Canale 5.

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 6. Nel corso della sua permanenza nella casa, il giovane romano ha parlato più volte del terribile incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle. Ha parlato anche della sua ex di allora, alla quale, pensando di morire, ha pronunciato “ti amo” dopo essere stato colpito da uno sparo. Dopo la relazione con Martina, però, Manuel ha avuto una breve storia anche con Federica.

Sarà proprio lei ad entrare nella casa questa sera, per una sorpresa al concorrente. Ad anticiparlo è stata Federica Paniccucci, nella puntata di oggi di Mattino Cinque. Scopriamo di più sulla ragazza, in attesa di scoprire come andrà l’incontro col suo ex.

GF Vip, Federica è l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: Instagram e curiosità

Si chiama Federica Pizzi ed è l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono frequentati per qualche mese nel corso dell’ultimo anno. Lo dimostra uno scatto postato proprio dalla ragazza sul suo Instagram: si tratta di una foto della sorpresa che Manuel le aveva organizzato per la sera di San Valentino. Date un’occhiata:

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, intervistato da Non succederà più ha parlato delle ex del figlio come ragazze stupende, con carattere molto generoso ed affabile. Di contro, non è sembrato entusiasta della storia tra Manuel e Lulù, nata nella casa. Secondo Franco, la principessa Selassiè non rientra nei canoni del figlio, che non vede realmente coinvolto. Sarà davvero così? Ma, soprattutto, come reagirà Lulù quando vedrà Federica pronta ad incontrare Manuel? La gelosia della Selassiè nei confronti del concorrente è in continua crescita. Non ci resta che attendere la diretta di questa sera per tutti i dettagli.