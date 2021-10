GF Vip, Lulù scoppia in lacrime: il gesto che l’ha profondamente ferita; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! Nella casa più spiata della tv il clima è sempre più acceso: le discussioni, ormai, sono all’ordine del giorno e tra alcuni vipponi la tensione è altissima. Tra le concorrenti più in vista in queste prime settimane c’è senza dubbio lei, Lucrezia, una delle tre principesse Selassié. Lulù, come la chiamano tutti, si è distinta per la sua sensibilità, dovuta anche al passato difficile che ha vissuto.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, c’è un dettaglio nel look di Lulù che ha colpito tutti: voi lo avete notato?

E, proprio poche ore fa, la principessa ha avuto un crollo emotivo, scoppiando in un vero e proprio pianto disperato. A scatenare questa reazione è stato un gesto delle sue coinquiline… Scopriamo i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

GF Vip, Lulù scoppia in lacrime: la principessa si è sentita esclusa a causa di un gesto di Sophie

Momento di sconforto di Lulù nella casa del GF Vip. Una delle principesse Selassié nelle scorse ore ha avuto un vero e proprio crollo, poiché si è sentita esclusa dal resto del gruppo. “Raffaella fa “Non te l’ha detto Sophie” e io dico cosa?, e lei dice niente, niente”, spiega Lulù alla sorella Clarissa. Il succo del discorso sarebbe un segreto che Sophie Codegoni avrebbe raccontato a tutte in casa, meno che a lei. A far dispiacere la principessa anche il fatto che Katia Ricciarelli fosse al corrente di tutto: “Perché una persona di 80 anni deve saperlo, e io che sono una ragazzina della loro età no”.

“Non vi avvelenate per cose inutili”, è il consiglio di Manila Nazzaro alle sorelle, durante la chiacchierata in giardino. “Non vi manca niente, godetevi questo che è tutto bellissimo e pochi hanno la possibilità di godersi”, aggiunge l’ex Miss Italia. Il messaggio sarà stato recepito da Lulù?