Al GF Vip si mostra così: spunta lo scatto del passato, com’è cambiata

Al Gf Vip si mostra così, ma com’era anni fa? Ecco uno scatto del passato, apparso sui social.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Siamo entrati nel vivo del gioco e iniziano a sorgere i primi scontri. Nella scorsa puntata, siamo stati travolti da un vero e proprio uragano. Pochi giorni prima della diretta, c’è stato un forte scontro tra i concorrenti.

Leggi anche L’attrice de Il Segreto è bellissima in questo scatto: il suo personaggio è stato fondamentale

Al centro dell’attenzione, Soleil Sorge, accusata dai compagni di viaggio, di aver utilizzato una frase razzista. Alfonso Signorini, in puntata, ha cercato di mettere un punto a questa questione, chiarendo la situazione una volta per tutte. Anche Francesca Cipriani ha espresso il suo parere, ed è stato evidente, si è scontrato con quello di Soleil. La Cipriani è un personaggio molto forte al GF Vip, ma non è affatto nuova ai reality. Oggi, la vediamo così, ma ricordate com’era qualche anno fa?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

La vediamo così al GF Vip: com’era anni fa, lo scatto del passato che non abbiamo visto

Francesca Cipriani è delle concorrenti del Grande Fratello Vip che sta conquistando i telespettatori. La sua energia e schiettezza non passano di certo inosservate. Non è affatto nuova al mondo dei reality, perchè sappiamo, vi ha già preso parte.

Leggi anche Non tutti conoscono questo retroscena su Francesca Cipriani: l’avreste mai detto?

La concorrente, oggi, si mostra così, ma ricordate com’era anni fa? Sul suo seguitissimo profilo instagram, è emersa una foto di qualche anno fa, ma non di molto. Eccola, in uno scatto del 2014:

Osservando con attenzione, sembrerebbe che, la Cipriani non sia cambiata. Ovviamente, la data non risale ad un tempo troppo lontano, quindi, non potevamo aspettarci un clamoroso cambiamento. Francesca era bellissima sette anni fa, e lo è ancora oggi. Al Gf Vip, riuscirà a trionfare? La strada è ancora lunga.