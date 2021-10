Lo riconoscete? Qui era giovanissimo: è l’amatissimo attore della soap opera Una vita, in uno scatto del passato.

In questo scatto era giovanissimo, dato che, risale al 1998. L’attore l’ha reso noto sul suo seguitissimo profilo instagram qualche anno fa. Ovviamente, i suoi follower hanno commentato il post e l’hanno accolto con numerosi like.

Ve l’abbiamo già svelato, ha fatto parte della soap opera Una vita. Dal 2016 al 2021, abbiamo avuto il piacere di vederlo. La sua storia si è intrecciata con la storia di altri personaggi, grazie al suo ruolo fondamentale. Così, in questo scatto, in cui si mostra quando era giovanissimo, lo riconoscete? Non è affatto difficile capire chi è, perchè è praticamente uguale.

Uno scatto da giovanissimo: l’attore di Una vita non è affatto cambiato

Attivissimo sui social, dove il suo profilo conta di migliaia di follower, l’attore in questo scatto era giovanissimo. Stiamo parlando di una foto che rappresenta un momento della sua adolescenza, dato che, ci fa chiaramente capire a quando risale.

Sembrerebbe che, come riportato in didascalia, la foto risale al 1998, quando aveva appena 15 anni. Vi anticipiamo che, da allora, di anni ne sono passati, ma l’attore è praticamente rimasto uguale. Abbiamo avuto il piacere di seguirlo nella soap opera Una vita. Allora, l’avete riconosciuto?

Ebbene sì, nella telenovela, il suo personaggio è Liberto Méndez Aspe, e l’attore interprete è Jorge Pobes. Classe 1983, nello scatto era solo un ragazzo, ma non possiamo non notare il fatto che molti tratti sono rimasti uguali anche oggi. Pobes, forse, non tutti lo ricordano, è stato presente anche nella soap opera Il Segreto, dove ha interpretato il ruolo di Anibal Buendía. Oggi è una vera star, amatissimo e conosciutissimo, e può vantare di grandi successi.