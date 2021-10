Ignazio Moser sta facendo i conti con dei piccoli problemi di salute: l’ex naufrago e compagno di Cecilia Rodriguez ha annunciato la sua pausa dai social, ecco cosa succede.

Ex ciclista su strada e pistard italiano, Ignazio Moser è uno dei volti più noti del gossip italiano. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP è impegnato da ormai anni con l’argentina Cecilia Rodriguez, conosciuta proprio durante il reality. Ha conquistato il pubblico televisivo ancor di più nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: come concorrente, ha dimostrato di essere un naufrago per eccellenza! Sempre molto attivo sui suoi canali social, nelle ultime ore ha allarmato non poco i suoi milioni di fan. Ignazio ha confessato di avere dei piccoli problemi di salute.

Ignazio Moser prende una pausa dai social: “Ho dei piccoli problemi di salute”, fan preoccupati

Ignazio Moser sarà assente sui social nei prossimi giorni. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ed ex naufrago con una IG story ha confessato di avere dei piccoli problemi di salute.

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati” ha scritto Ignazio sui social.

Cosa succede al Moser? I fan si sono preoccupati e cercano di scoprire qualche dettaglio in più. Cecilia Rodriguez, la sua dolce metà, al momento non è al suo fianco: si trova a Parigi e nelle sue ultime IG Story pubblicate non parla affatto della vicenda.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

