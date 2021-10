La modella ed influencer bionica è incinta del suo primo figlio: l’emozione è troppo forte, arriva sui social la prima foto con il pancino.

Ha sempre sognato di diventare mamma: il suo desiderio è diventato realtà. Parliamo di Nina Rima, la giovanissima modella bionica. Ha perso una gamba a 19 anni in seguito ad un incidente stradale con il suo ex fidanzato: uno scontro con una moto di grossa cilindrata ha cambiato per sempre la sua vita. All’epoca Nina stava per firmare un contratto con una casa di moda affermata: dovette rinunciare a causa del tragico evento. Grazie a Chiara Ferragni che decise di supportarla, ha iniziato ad avere un ottimo seguito sui social. Su Instagram ha annunciato che presto diventerà mamma!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

È incinta del suo primo figlio: “Emozioni straordinarie”, la prima foto col pancino è dolcissima

Nina Rima, classe 2000, presto diventerà mamma! La modella ed influencer bionica finalmente realizza il sogno di dare al mondo un bebé. Con alcuni post commoventi ha dato l’annuncio ai suoi oltre 96 mila follower.

Leggi anche Il suo mondo si tinge di azzurro, l’ex tronista è incinta per la terza volta: sarà mamma di un maschietto

“La nostra principessina di casa, la tua principessina! Sognavo questo momento dalla scorsa estate, immaginavo noi in una bella casa con un bel cagnolone e prima o poi il frutto del nostro amore. Un bambino tutto nostro da amare coccolare e crescere! Ho sempre sognato di diventare mamma, ho sempre pensato di essere nata per farlo. Ed eccoci qua. Ho incontrato la persona giusta, il papà che ho sempre sognato di dare ai miei figli, l’uomo di casa che non ti fa mancare nulla che ti sostiene e ti sta accanto sempre anche quando non può. Ora tutti insieme non vediamo l’ora di conoscerti piccolo lamponcino. Qua fuori siamo già pieni d’amore tutto per te pronti a strapazzarti di baci e non lasciarti mai! Che gioia immensa poter condividere con voi l’arrivo della nostra prima figlia“.