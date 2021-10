Sapete che questa splendida donna raffigurata in foto è la mamma di una ‘vippona’ del GF? Fate attenzione: la loro somiglianza è da urlo!

È davvero bellissima, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Attivissima sul suo canale social ufficiale, la donna non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di incantevoli scatti fotografici. E, spulciando il suo canale Instagram con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcune fotografie in compagnia di sua figlia. Chi è? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, se guardate con attenzione la foto riproposta in alto, non faticherete affatto a capire di chi stiamo parlando esattamente. Anche perché, ve lo assicuriamo: mamma e figlia sono due gocce d’acqua.

Avete riconosciuto chi è sua figlia? Vi diremo noi tutto! Prima di farlo, però, vi diamo qualche piccolo indizio: è giovanissima ed è bellissima, proprio come sua madre, e dopo la sua prima esperienza televisiva ha cavalcato la cresta dell’onda, tanto è vero che adesso è una vippona della sesta edizione del GF Vip. Avete già capito tutto? Si, avete ragione: è proprio lei sua figlia!

Lei è la mamma di una bellissima ‘vippona’ del GF: l’avete riconosciuta?

In attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova puntata del GF Vip, che inizierà tra qualche ora, siamo andati a spulciare il canale Instagram di un’amatissima ‘vippona’ e siamo riusciti a rintracciare uno scatto in compagnia della sua mamma. Che dire? La giovanissima concorrente del reality di Canale 5 è bellissima, ma sua madre lo è ancora di più. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete riconosciuta?

Fate attenzione alla foto riproposta in alto: se la guardate dettagliatamente, non potrete fare a meno di notare l’incredibile somiglianza con una delle concorrenti della casa. Di chi parliamo? Semplice: di Sophie Codegoni! La sua splendida mamma si chiama Valeria. Ed oltre a vantare di un clamore social impressionante, non si può fare a meno di notare quanto le due donne siano davvero splendide.

Voi avevate indovinato? Non mentite!