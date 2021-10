Samy Youssef è uno dei concorrenti del GF Vip, ma sapete qual è stato il suo lavoro appena arrivato in Italia? Scopriamolo insieme.

Una cosa è certa: questa edizione del Grande Fratello Vip offre un ‘parterre’ di concorrenti davvero incredibile. A partire da Manuel Bortuzzo fino a Samy Youssef: le storie di alcuni dei concorrenti sono a dir poco da brividi. A tal proposito, avete mai sentito quella del modello egiziano? Come raccontato dal diretto interessato e come, tra l’altro, vi abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, il buon Youssef è arrivato in Italia come immigrato. Correva esattamente l’anno 2019 quando Samy, insieme ad altre persone, è arrivato a Trapani con un barcone. Ed, una volta giunto qui, si è trasferito a Roma presso una casa famiglia. Da questo momento, è iniziato il suo cammino nel nostro paese come modello. Ed ha cavalcato la cresta dell’onda.

Ad oggi, Samy Youssef è un amatissimo ed apprezzatissimo modello, ma sapete che lavoro faceva prima di calcare le migliori passerelle? Siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo ‘retroscena’. Scopriamo insieme ogni cosa.

Che lavoro faceva Samy Youssef appena arrivato in Italia?

Attualmente, Samy Youssef è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In attesa di poter scoprire se sarà lui il preferito del pubblico, scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita. Ad oggi, come dicevamo precedentemente, il buon Youssef è un amatissimo ed apprezzatissimo modello, ma sapete che, appena arrivato in Italia, ha intrapreso un altro lavoro?

Appena arrivato a Trapani, infatti, Samy è stato affidato ad una casa-famiglia a Roma. Ed ha iniziato a svolgere il lavoro da cameriere. È proprio dopo questa parentesi che, tramite l’aiuto di una modella, il buon Youssef è stato iscritto ad un’agenzia di moda. Da quel momento, il buon Youssef non si è mai più fermato.

Insomma, un aneddoto davvero particolare, non c’è che dire. Voi, però, ne eravate a conoscenza?