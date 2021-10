Sulle spiagge di Baywatch ha fatto strage di cuori: com’è oggi a 53 anni l’attore che interpretava Cody

Fisico atletico e muscoli d’acciaio: Cody Madison era uno dei bagnini di Baywatch, a 53 anni l’attore David Chokachi lascia di stucco tutti!

Era il 1989 quando andò in onda negli Stati Uniti la prima puntata di uno dei telefilm più amati di tutti i tempi: Baywatch. La serie ambientata sulle spiagge della California conquistò in breve tempo molte altre parti del mondo e anche qui in Italia fu un successo clamoroso.

La trama era incentrata sulle avventure di un gruppo di guardaspiaggia ed era ricca di colpi di scena, azione, suspense. Non mancavano le emozioni, le storie d’amore e, se è vero che l’occhio vuole la sua parte, non ci si poteva certo lamentare della bellezza dei suoi protagonisti!

Uno dei personaggi più ammirati anche per questo motivo era sicuramente quello di Cody Madison, interpretato dall’attore David Chokachi, sul set di Baywatch dal 1995 al 1999.

Al secolo David Al-Chokhachy, oggi l’attore ha 53 anni ma vi assicuriamo che nel rivederlo non crederete ai vostri occhi.

Chokachi è nato il 16 gennaio 1968 a Plymouth, in Inghilterra, da padre di origini irachene e da madre finlandese. Dopo essersi diplomato in Massachusetts nel 1986, nel 1990 conseguì la laurea alla Bates College.

Da lì comincia la sua carriera di attore: dopo Baywatch, ha lavorato in altri film e famose serie tv come “Witchblade” e “Beyond the Break – Vite sull’onda”. Nel 1997 comparve nella classifica di People tra i più belli al mondo.

L’ultimo film tv a cui ha preso parte, “Una perfida vendetta”, risale al 2018. Oggi l’attore ha 53 anni e i suoi scatti su Instagram lo mostrano in forma smagliante come in questa immagine. Incredibile!