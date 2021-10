Stefano De Martino compie gli anni, il gesto di Emma Marrone non sfugge: delirio sui social

Stefano De Martino festeggia 32 anni e i social ‘impazziscono’ per il gesto della sua ex fidanzata Emma Marrone: chi l’avrebbe mai detto!

Sono stati una coppia amatissima, nata all’interno di uno dei programmi più celebri in assoluto: Stefano De Martino ed Emma Marrone erano molto giovani quando si sono incontrati ad Amici più di 11 anni fa ma la loro storia fece sognare tutti.

Leggi anche—————>>>Stefano De Martino, la dolcissima foto con i genitori: impossibile non notare il ‘dettaglio’ che riguarda il papà

Nonostante la rottura tra il ballerino e la cantante sia avvenuta tantissimo tempo fa e ciascuno abbia intrapreso la propria strada, nella mente di una buona fetta di pubblico i due sono sempre rimasti legati da un filo sottile. Non sono pochi insomma quelli che, in fondo, spererebbero in un ritorno di fiamma.

Non c’è da stupirsi quindi se, in occasione del compleanno di Stefano, il gesto di Emma per l’ex abbia mandato in tilt i social con una pioggia di like e commenti. Vediamo allora cos’è accaduto esattamente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Compleanno Stefano De Martino, le parole di Emma Marrone scatenano i fan

Nelle scorse ore, il ballerino diventato negli anni uno dei conduttori televisivi di maggior successo, ha postato su Instagram una foto per immortalare la fatidica data in cui ha festeggiato i suoi 32 anni.

Leggi anche—————>>>Emma Marrone, come si accorse del tradimento di Stefano De Martino: retroscena

Tantissimi i commenti di auguri da parte dei fan e anche di colleghi del mondo dello spettacolo. Ebbene, tra questi anche quello della sua ex Emma. “Auguri Ste”, ha scritto affettuosamente l’ex vincitrice di Amici scatenando ‘il delirio’ sui social.

“Quanto sarebbe bello rivedervi insieme e uniti più che mai”, “Emma, sei la migliore”, “Questo è un attentato al mio cuore”, si legge tra le risposte al messaggio della cantante.

Nonostante si tratti di semplice messaggio di auguri che non voglia assolutamente lasciar intendere chissà quale risvolto sentimentale tra i due, i fan di entrambi non hanno voluto rinunciare a sognare.