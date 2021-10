Uomini e Donne, segnalazione shock su uno dei corteggiatori: beccato con una ragazza; ecco i dettagli dell’indiscrezione.

La nuova stagione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. Nuove conoscenze sono iniziate nello studio della trasmissione di Canale 5: nasceranno nuovi amori in grado di farci emozionare? Staremo a vedere! Nel frattempo, però, nelle ultime ore, è arrivata una segnalazione che non farà molto piacere ad una delle troniste.

Un suo corteggiatore, infatti, è stato beccato con una ragazza. A riportare la segnalazione è stata Deianira Marzano, attraverso le sue storia di Instagram. Scopriamo i dettagli di questa indiscrezione che siamo certi scatenerà il caos in studio. Come reagirà la tronista?

Uomini e Donne, segnalazione shock su uno dei corteggiatori: come la prenderà la tronista?

Segnalazione bollente per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne! Uno dei corteggiatori della tronista Roberta è stato beccato in un locale a Tivoli, con una ragazza. Si tratta di Luca Salatino, il romano che sin dalla prima puntata ha colpito Roberta. I due sono già usciti ripetutamente in esterna, dimostrando di avere un forte feeling e di avere intenzione di proseguire la frequentazione. La segnalazione alla blogger Deianira Marzano è arrivata da persone diverse, che hanno visto il ragazzo in compagnia di una ragazza proprio nello stesso locale. Non ci sono i dettagli dell’incontro, ma ci sono alcune immagini, riportate dalla Marzano nelle sue stories:

Chiaramente, si tratta di una semplice indiscrezione e non è stato specificato in che atteggiamenti si trovassero i due protagonisti della segnalazione. La voce, però, potrebbe in qualche modo rovinare la frequentazione tra Luca e la tronista? Non ci resta che attendere la prossima registrazione, per scoprire se la notizia della segnalazione spunterà fuori in puntata e come reagirà eventualmente la tronista. L’appuntamento con Uomini e Donne è per tutti i giorni alle ore 14 e 45 su Canale 5.