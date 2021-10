La paziente di Vite al Limite rifiuta l’intervento chirurgico e decide di abbandonare il programma: colpo di scena clamoroso, cos’è successo.

Un clamoroso colpo di scena, quello che è successo nel corso della nona stagione di Vite al Limite. È vero, ne sono capitati tantissimi nel corso del programma, avete ragione! Questo di cui vi andremo a parlare tra pochissimo, ve lo anticipiamo, è davvero choc. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la paziente che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan abbia deciso, da un momento all’altro, di rifiutare l’intervento di chirurgia bariatrica, che sappiamo essere l’atto conclusivo del percorso, e di abbandonare il programma. Insomma, una decisione davvero clamorosa, non c’è che dire. Ma cos’è successo, però? Cosa ha spinto la protagonista a prendere questa decisione?

Entrata a far parte del programma con un peso che superava di gran lunga i 250 kg, la trentaseienne della Florida ha chiesto aiuto al chirurgo iraniano per riappropriarsi della sua vita. Ci è riuscita? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Scopriamo, però, cos’è successo.

Melissa di Vite al Limite rifiuta l’intervento ed abbandona il programma: cos’è successo

Protagonista indiscussa della nona stagione di Vite al Limite, la storia di Melissa è stata tra quelle che ha saputo catturare l’attenzione sin da subito. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 268 kg, la Marescot aveva un disperato bisogno di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. E così, entrata a far parte della clinica di Houston, ha iniziato a seguire il programma impostole dal chirurgo iraniano. Quali sono stati i risultati? Beh, purtroppo a dir poco deludenti.

Durante tutto il suo percorso a Vite al Limite, infatti, Melissa è riuscita a dimagrire soltanto poco meno di 69 kg. Un risultato, diciamoci la verità, purtroppo deludente. E che, purtroppo, l’ha spinta a prendere un’unica decisione: rifiutare l’intervento chirurgico e, quindi, di trasferirsi ad Houston ed, addirittura, di abbandonare il programma.

Ma non è affatto finita qui. Sul web, infatti, si legge che il dottor Nowzardan abbia ammesso che Melissa abbia pochissime possibilità di continuare a vivere. Il suo peso, piuttosto eccessivo, e la sua altezza potrebbero seriamente compromettere la sua vita.

Cosa ne pensate?