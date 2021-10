Anna Oxa ha da pochi mesi compiuto 60 anni: lontana da tempo dal mondo dello spettacolo, ecco com’è diventata la cantante.

E’ uno dei volti più noti del panorama musicale italiano. Anna Oxa nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato tanti album ed ha collaborato con artisti di un certo calibro come Lucio Dalla, Fausto Leali, Ivano Fossati. Per ben quattordici volte sul palco di Sanremo ha regalato la sua immensa voce al pubblico di Rai Uno: in due edizioni si è aggiudicata il primo posto! Anna Oxa, all’anagrafe Anna Hoxha, ha condotto anche alcuni varietà Rai del sabato sera. Classe 1961, lo scorso aprile ha festeggiato 60 anni: oggi la celebre cantante ha una ‘nuova vita’. Vive in Svizzera in una casa immersa nella natura ma il suo pubblico la ama e la segue anche lontano dagli schermi.

La mitica Anna Oxa ha da poco compiuto 60 anni: com’è diventata la cantante

Anna Oxa oggi vive lontana dal mondo dello spettacolo: la 60enne si gode la vita in Svizzera, in una casa immersa nel verde, tra montagne, ruscelli e cascate.

La sua ultima apparizione in tv risale al 2020: ha preso parte alla trasmissione di Barbara D’Urso, Live Non è la D’Urso. Non possiede un profilo social personale e dunque, possiamo ammirare la sua bellezza di oggi attraverso un’immagine catturata da Mediaset Play.

Nonostante qualche segno del tempo, Anna è rimasta una bellissima donna dal sorriso perfetto e contagioso. Immersa nella natura, ha trovato in Svizzera la sua misura.

“Oggi, l’arte è diventata che sei un artista perché qualcuno lo decide, perché ti fa fare dischi o programmi tv, ti fa fare business purché si arrivi a qualche forma di potere, ma è come dire a Picasso di dipingere dieci sedie perché si vendono. Invece, stare nel movimento della natura è essenziale per stare nel processo creativo” ha confessato la cantante in un’intervista al Corriere.