Beautiful, clamorosa anticipazione dall’America: “Preparatevi per…”, colpo di scena incredibile nella famosa soap opera.

Un successo strepitoso, quello di Beautiful. Dopo ben 35 anni di messa in onda, senza alcuna interruzione, la soap opera di Bradley Bell continua a tenere incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. Anche in Italia, la serie è seguitissima, come tutti i programma del primo pomeriggio di Canale 5. E se nel nostro Paese la trama delle puntata attualmente in onda è super accattivante, presto succederà anche di meglio!

Come sappiamo, tra le puntate in onda in America e quelle in Italia c’è una differenza di circa sei mesi. Di conseguenza, dagli Usa arrivano anticipazioni succulente su quello che accadrà in quel di Las Vegas. Se siete curiosi e non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful, clamorosa anticipazione dall’America: “Preparatevi per…”, cosa sta per accadere?

Novità in arrivo a Beautiful. La soap opera americana regala colpi di scena a non finire e, stando agli spoiler delle puntate americane, ne vedremo ancora delle belle. E, proprio poche ore fa, è arrivata una nuova interessante anticipazione, direttamente dai canali social ufficiali della serie, il cui nome originale è The Bold and The Beautiful. Ebbene, la voce era nell’aria già da diverse settimane, ma adesso c’è l’annuncio ufficiale. Di cosa parliamo? Di un clamoroso ritorno nella serie! Proprio così, un importante personaggio che abbiamo già visto nella soap tornerà per sconvolgere le vite dei protagonisti.

Qualcosa che accade spesso in Beautiful: basti pensare allo shockante ritorno di Sheila Carter, la nemica storica dei Forrester, che presto rivedremo anche in Italia. Ma chi sarà quest’altro “nuovo” ingresso nel cast? I canali ufficiali lanciano la domanda ai fan:

Le ipotesi sono state davvero tantissime: da Nick, interpretato da Jack Wagner, a Deacon (Sean Kanan), da Taylor a Caroline, e c’è chi spera nel grande ritorno di Stephanie Forrester. Quel che è certo è che sarà un colpo di scena incredibile. Noi non vediamo l’ora di scoprire di chi si tratta. E voi?