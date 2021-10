Don Matteo, notizia straordinaria: riguarda Terence Hill, fan pazzi di gioia

Notizia straordinaria su Terence Hill, i fan di “Don Matteo” sono pazzi di gioia: ecco cos’è stato dichiarato

Arriva una notizia straordinaria sulla serie televisiva “Don Matteo” e riguarda l’attore Terence Hill. Il protagonista della serie tv dovrebbe lasciare il set dopo la tredicesima stagione, ma ecco cos’è stato dichiarato di recente da uno degli attori della serie televisiva. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Don Matteo, notizia straordinaria su Terence Hill

Don Matteo, oltre ad essere la serie tv più longeva della televisione italiana, è anche una delle più amate dai telespettatori italiani. La serie è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. È andata in onda per la prima volta il 7 gennaio 2000 e ad oggi conta ben tredici stagioni. La prossima stagione sarà ambientata a Spoleto. I fan della serie tv, però, sono un po’ tristi: la tredicesima stagione, infatti, potrebbe essere l’ultima per Terence Hill, attore che veste i panni del prete divenuto ormai famosissimo in televisione.

Di recente, però, l’attore Nino Frassica, anche lui protagonista nella serie tv, si è lasciato sfuggire una notizia clamorosa su Terence Hill. L’attore a Che tempo che fa ha infatti dichiarato: “Stiamo girando Don Matteo. Ad un certo punto della serie, Terence Hill andrà via, poi tornerà. Non è un addio, è un arrivederci”.

Una notizia straordinaria che avrà sicuramente fatto esultare i fan della serie televisiva. Terence Hill è un attore amatissimo e molti telespettatori non riescono ad immaginare la serie tv senza di lui. Al suo posto arriverà Raoul Bova, che interpreterà Don Massimo, ma ovviamente non sarà la stessa cosa. Dopo le parole di Frassica, però, restano vive le speranze dei fan di Don Matteo.