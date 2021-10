L’ex naufrago è pazzo di gioia: nuova avventura per lui, non l’avrebbe mai immaginato

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, l’ex naufrago esprime la gioia per un nuovo progetto che l’aspetta in tv: indovinate di chi parliamo!

Stupenda novità per l’ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: lo ha annunciato con una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, in cui lo si vede ballare e in cui scrive di aver iniziato il lunedì alla grande.

Leggi anche—————>>>L’Isola dei Famosi, è successo appena ritornata a casa: l’annuncio incredibile dell’ex naufraga

“Quando il lunedì mattina ti arriva una bellissima videochiamata”, si legge nel video. Dopo aver partecipato a La pupa e il Secchione, l’ex naufrago si era fatto apprezzare durante la sua avventura in Honduras, dimostrando di essere un ragazzo pieno di valori.

Non ha vinto, ma di sicuro da quell’esperienza ha tratto grande notorietà e i fan ancora oggi lo seguono con affetto. Parliamo di Matteo Diamante, naturalmente: vediamo cosa è accaduto esattamente.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Matteo Diamante non sta nella pelle: grande gioia per l’ex naufrago

Matteo non ha raccontato di preciso qual è la novità che lo aspetta e che lo rende così euforico.

Leggi anche—————->>>Isola dei Famosi, ha detto “Sì”: proposta di matrimonio per l’ex naufraga, gioia incontenibile

Da ciò che ha lasciato trapelare attraverso il popolare social network, si capisce che si tratta di lavoro e di un lavoro in televisione! “E dopo gli appuntamenti con MTV, un altro ruolo in tv”, scrive e aggiunge: “Il 2022 già mi piace”.

Cosa starà bollendo in pentola per l’ex protagonista dell’Isola? A voi dove piacerebbe rivedere Matteo? Continuate a seguirlo su Instagram per sapere in anticipo tutte le novità che lo riguardano.