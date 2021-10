La famosa Miss Italia bullizzata per le sopracciglia: “Ci ho messo una vita per accettarlo”, ecco le sue parole

La nota Miss Italia, divenuta poi un’attrice di grande successo, ha raccontato di essere stata bullizzata a causa delle sue sopracciglia. “Ci ho messo una vita per accettarlo“, ha dichiarato. Di seguito vi riportiamo le sue parole rilasciate in un’intervista al Corriere.

La famosa Miss Italia bullizzata: le sue parole

Miriam Leone è una delle attrici più affascinanti del cinema italiano. La catanese è divenuta famosa dopo la vittoria della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia. Subito dopo il successo nel famoso concorso di bellezza, la Leone è stata impegnata ad Unomattina estate e poi a Mattino in famiglia.

Lasciate le vesti di conduttrice, la Leone ha deciso di cimentarsi con la recitazione, debuttando al cinema con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi. La sua miglior interpretazione è stata sicuramente nella serie TV 1992, in cui interpreta il personaggio di Veronica Castello, aspirante showgirl pronta a tutto pur di sfondare in televisione. Nel 2021 interpreta Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros.

La famosa attrice ed ex Miss Italia ha raccontato in un’intervista al Corriere di essere stata bullizzata da piccola. I cosiddetti “bulli” prendevano di mira le sue sopracciglia: “Mi dicevano sembri Elio e le storie tese“. La Leone ha poi aggiunto: “Ci ho messo una vita intera per accettarlo“.

Miriam Leone ha poi raccontato: “La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto”. Probabilmente il suo vissuto avrà sicuramente inciso. Ad oggi, però, possiamo affermare con certezza che la Leone sia una delle attrici più belle e affascinanti del panorama artistico italiano.