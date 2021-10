Gf Vip, “Ma che pena”: il duro commento dell’ex concorrente arriva durante la diretta di ieri sera.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto. Emozioni forti, ma anche tensione! E, al termine della serata, come sempre, le tanto temute nomination. Il primo nominato è stato Samy, scelto dal concorrente salvato nell’ultima nomination, Davide Silvestri. E per quanto riguarda un altro nominato, è spuntato un commento sui social che non è passato inosservato…

Si tratta di un’ex concorrente del reality, che si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato affatto inosservato. Uno sfogo apparso sui social, durante la diretta. Ecco di cosa si tratta.

Gf Vip, “Ma che pena”: il commento dell’ex concorrente durante la puntata

“Ma che pena nominare una persona perché è stanca. E per la seconda volta”. Queste le parole di Guenda Goria, che si è lasciata andare ad uno sfogo molto forte durante la puntata di ieri del GF Vip. L’ex concorrente del reality si riferisce alle ripetute nomination ricevute dal padre Amedeo Goria, attualmente nella casa più spiata della tv. Il giornalista, infatti, è stato nominato più volte a causa della sua presunta stanchezza, ma Guenda non ci sta.

“Peccato perché avevo una stima profonda e personale per molte donne”, aggiunge la Goria che, alla fine, rivela anche la sua preferenza. Si tratta di Soleil Sorge, alla quale augura di vincere il reality. Ecco le parole pubblicate da Guenda nelle sue storie di Instagram:

E voi, cosa ne pensate delle parole di Guenda Goria? Siete d’accordo con le sue parole riguardo la nomination ad Amedeo? Ricordiamo che quest’ultimo è al televoto contro Nicola Pisu e Samy Youssef. Chi lascerà la casa nella prossima puntata, in onda il prossimo venerdì? Staremo a vedere!