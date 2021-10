Come altri Vipponi nella casa del GF Vip, Davide Silvestri sfoggia un tatuaggio dal significato impensabile: non indovinereste mai quale!

Nel suo percorso al GF Vip 6 sta piano piano venendo fuori la sua personalità e, da ciò che è emerso finora, si può dire che Davide Silvestri sia uno dei protagonisti assoluti di questa edizione.

L’attore che abbiamo conosciuto molti anni fa nella soap Vivere, si sta rivelando fondamentale nelle dinamiche del gioco e questo non può che far piacere al pubblico. Inizialmente un po’ ‘spaesato’ all’apparenza, Silvestri si sta aprendo sempre di più anche con gli altri coinquilini.

Proprio durante una chiacchierata in giardino con Manila Nazzaro, Davide ha rivelato una curiosità su di lui che non conoscevamo e che non tutti hanno ancora notato. Avete fatto caso al particolare tatuaggio che ha sulla caviglia?

Davide Silvestri, cosa significa quel tatuaggio sulla caviglia: non immaginereste mai a cosa si riferiscono quei simboli

Quando in giardino l’ex Miss Italia gli ha chiesto cosa fossero quei simboli, l’attore ha spiegato: “Sono i simboli del lavaggio modificati”.

Proprio come sulla lavatrice, come primo disegno vediamo la temperatura massima con cui lavare il capo in questione. Davide si è fatto tatuare 17°, che starebbe a indicare il suo numero fortunato.

“Io sono entrato venerdì 17. Il primo provino l’ho fatto il 17 maggio, così come il secondo, programmato per il 17 giugno. E sono entrato il 17 settembre. Entro e quando ho preso uno dei bussolotti c’era solo il 16 e il 22. Io ero andato a cercare proprio il 17, non c’era, arriva Nicola che molla il bussolotto e trovo il numero 17”, ha raccontato il concorrente.

E gli altri simboli? L’attore ha rivelato anche questo: “Poi c’è il triangolo equilatero perché rappresenta la terra e l’ho modificato così. Poi il simbolo del ‘non stirare’ come a dire ‘non rompermi il cavolo e lasciami stare’. Poi qui c’è la D, il simbolo normale è senza questo e c’è dentro la P o la A che sono i candeggi, io invece ho messo la D di Davide e il simbolo del toro sopra”.

Un’idea alquanto originale, non trovate?