GF VIP, alcuni telespettatori hanno ripreso la reazione di Lulù alla lettera di Federica per Manuel Bortuzzo: ecco il video postato sui social, non a tutti è piaciuto il suo comportamento.

Ieri sera, lunedì 4 ottobre, è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello VIP. I concorrenti si sono collegati su Canale 5 direttamente dal loro salotto ed insieme ad Alfonso Signorini e le opinioniste del reality hanno regalato ai telespettatori tanto intrattenimento. Un momento commovente è arrivato quando Federica Pizzi, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, ha fatto una sorpresa al VIP. Manuel è apparso molto felice per la lettera ricevuta da Federica: ma come ha reagito Lulù? Agli occhi attenti degli spettatori del GF VIP non sfugge davvero niente. Ecco il video della reazione.

GF VIP, Lulù commenta in diretta la lettera dell’ex di Manuel: la reazione non è sfuggita, il video

Lulù Hailé Selassié ieri sera, nel corso della puntata del GF VIP, aveva decisamente i riflettori puntati. Durante la sorpresa per Manuel Bortuzzo, gli occhi più attenti hanno notato la reazione di Lulù alla lettera di Federiza Pizzi. Il video è finito sui social!

Il primo commento della concorrente è stato: “E’ la sua ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista”. Questo lo ha ripetuto diverse volte. In realtà, Manuel ha spesso spiegato che Federica è la figlia della compagna del suo dentista, non la nipote.

Jessica ha poi consigliato a Lulù: “Non fare la gelosa”. La replica, infastidita, è stata questa: “Non me ne frega un ca**o”: in seguito, bisbigliando, potrebbe aver detto ‘Avrà 15 anni’ oppure ‘Avevano 15 anni’. Ad alcuni, l’atteggiamento di Lulù non è andato giù. Ecco il video: