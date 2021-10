Presto si sposeranno: il loro primo incontro è avvenuto sul set di ‘Smetto quando voglio’, oggi la coppia sarebbe pronta a dirsi ‘sì’. L’indiscrezione arriva dal settimanale Di Più.

Si sono conosciuti quattro anni fa sul set del film ‘Smetto quando voglio’ e da allora non si sono mai più separati. Si sono innamorati ed oggi sarebbero pronti a convolare a nozze. Avete capito di quale coppia stiamo parlando? Greta Scarano e Sydney Sibilia, secondo quanto rivela il settimanale DiPiù, presto si sposeranno! A quanto pare sarebbero state già registrate le pubblicazioni nel comune di Roma: non c’è ancora una data, ma il grande giorno potrebbe arrivare da un giorno all’altro! L’attrice romana tempo fa aveva dichiarato di non avere il desiderio di sposarsi: a quanto pare Greta ha cambiato idea, è pronta a dire sì al suo uomo!

‘Presto sposi’: la coppia è pronta a dirsi ‘sì’ dopo l’incontro sul set, l’indiscrezione

L’attrice romana ed il regista salernitano si sono conosciuti quattro anni fa sul set del celebre film ‘Smetto quando voglio’. La trilogia diretta da Sydney Sibilia vedeva come protagonista proprio Greta Scarano: tra loro è scattata la scintilla ed oggi pare siano pronti a fare un grande passo per il loro futuro insieme.

Il settimanale Di Più lancia l’indiscrezione, ma nessuno dei due ha confermato al momento la notizia: sarà un matrimonio in gran segreto? La storia tra i due è sempre stata lontana dai riflettori e dal clamore mediatico. Questa la loro ultima apparizione insieme, durante il Festival del Cinema di Venezia 2021. Bellissimi:

