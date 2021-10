Lady Gaga ha reso nota una foto insieme a sua madre: tutti hanno notato l’incredibile somiglianza.

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una star mondiale! Attrice e cantautrice, non smette di conquistare il pubblico con il talento che l’ha sempre contraddistinta. La sua vita non è sempre stata rose e fiori, e recentemente, ha raccontato di aver subito bullismo e di essere stata vittima di uno stupro a 19 anni.

Agli Oscar 2019, premiata con la miglior canzone originale, ‘Shallow’, colonna sonora di ‘A Star is Born’, con il suo discorso ha emozionato i presenti: “Non importa quante volte siete caduti nella vita, conta quante volte vi siete rialzati e con coraggio siete andati avanti”. La star, amatissima in tutto il mondo, ha un profilo instagram di ben oltre i 49 milioni di follower, un numero davvero incredibile. Proprio qui, qualche settimana fa, ha reso noto uno scatto insieme a sua madre: difficile non notare la somiglianza.

Lady Gaga insieme a sua madre: difficile non notare la somiglianza

Artista straordinaria, amata da tutti, Lady Gaga è una vera e propria star. Attrice e cantautrice, la sua carriera vanta di numerosi successi. Nel film A Star is Born, l’abbiamo vista al fianco di Bradley Cooper.

Il film è stato inserito tra i dieci migliori film del 2018 ed ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019, incluse quelle per miglior film, miglior attore protagonista a Bradley Cooper e migliore attrice protagonista a Lady Gaga. Non solo, sempre durante la cerimonia, con il brano Shallow, che è stato anche eseguita dal vivo dai due protagonisti sul palco, è stato ottenuto il premio come miglior canzone. La popolarità ovviamente l’ha accolta anche sui social, dove, il suo profilo, conta di ben oltre i 49 milioni di follower. Proprio qui, Lady Gaga, ha reso noto uno scatto insieme a sua madre:

Questa bellissima immagine madre e figlia ha catturato l’attenzione dei follower, e migliaia sono stati i like. Difficile non notare la somiglianza tra le due meravigliose donne, non trovate? La star e sua mamma hanno molti tratti in comune e sono bellissime.