Luca Laurenti, il primo incontro ai provini con Bonolis: cosa aveva con sé…incredibile

Dal lontano 1991 Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono la coppia artistica più famosa della tv, ma sapete cosa accadde al loro primo incontro?

Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Striscia la notizia, Music, Avanti un altro!, sono solo alcuni dei programmi più celebri degli ultimi trent’anni e al timone c’era e c’è il grande Paolo Bonolis.

Un talento pazzesco il suo, che abbiamo visto nascere negli anni ’80 a Bim Bum Bam e spiccare il volo nelle più importanti trasmissioni fino al Festival di Sanremo. Arguzia, ironia, perspicacia e tante altre qualità hanno permesso al conduttore milanese di diventare una vera celebrità.

Ma c’è qualcuno che in questi anni ha contribuito ulteriormente al suo successo e che rappresenta un incredibile valore aggiunto alla simpatia di Bonolis. Stiamo parlando ovviamente di Luca Laurenti, sua spalla da ben tre decenni.

Sapete come avvenne il loro primo incontro?

Luca Laurenti e Paolo Bonolis, il retroscena che nessuno immaginava: accadde durante il primo incontro

Non tutti sanno come avvenne il primo incontro tra i due artisti:

A tal proposito, è stato proprio Paolo a rivelare come andarono le cose. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il conduttore ha raccontato che entrambi erano nel cast di Urka, programma per ragazzi di Italia 1 e che si cercava qualcuno che cantasse. “Ad un certo punto entrò questo ragazzo con una busta di plastica del supermercato. Cantò un pezzo di Stevie Wonder molto difficile e rimanemmo sorpresi, lo prendemmo subito”, ha spiegato il marito di Sonia Bruganelli.

Insomma, l’originalità e la simpatia di Luca Laurenti furono notate fin da quella prima occasione!