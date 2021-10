Mara Venier, confessione in lacrime: “Non c’è più”

Confessione in lacrime di Mara Venier a Domenica In: “Non c’è più”, di seguito vi riportiamo le sue parole pronunciate in diretta

Nella scorsa puntata di “Domenica In“, Mara Venier si è emozionata in studio. La conduttrice aveva in studio un ospite quando si è lasciata andare ad una confessione in lacrime: “Non c’è più“. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Mara Venier, confessione in lacrime: le sue parole

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La sua carriera è lunga cinquant’anni. Ha esordito nelle vesti di attrice, ma ha trovato il successo come conduttrice. Il programma di maggiore successo è senza ombra di dubbio “Domenica In“, storica trasmissione di intrattenimento della Rai. Grazie al successo ottenuto con il programma, è stata soprannominata la Signora della domenica.

Quest’anno, nonostante i numerosi problemi fisici, la Venier ha deciso di restare al timone del programma di Rai Uno. La conduttrice ha però annunciato che questo sarà l’ultimo anno alla conduzione di Domenica In. Un annuncio triste per milioni di italiani che ormai sono affezionati alla Zia Mara.

La Venier è amata dal pubblico italiano per il suo carattere spontaneo e soprattutto sensibile. La conduttrice spesso si lascia trasportare dalle emozioni. Nella scorsa puntata di “Domenica In”, ad esempio, la Venier si è sciolta in lacrime ricordando la mamma Elsa: “Mia mamma non c’è più ormai da anni e non c’è giorno che io non pensi a lei e che io mi rimproveri di aver dato così tanto tempo al lavoro e agli amori, e aver sottratto qualcosa a lei”. Le sue parole hanno emozionato anche il pubblico di Rai 1.