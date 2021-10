Matrimonio a prima vista, Dalila e Manuel sono una coppia: sapete che lavoro fanno?

Matrimonio a prima vista è un programma televisivo seguitissimo, in onda su Real Time. Il format prevede la celebrazione del matrimonio fra persone che non si conoscono. La scelta delle coppie viene fatta da tre esperti. Le due persone che arrivano al matrimonio si vedono per la prima volta solo quel giorno.

Dopo la celebrazione, vivono per circa un mese insieme, per cercare di capire se possa o meno nascere l’amore, o comunque, un interesse. I primi giorni, gli sposini, trascorrono alcuni momenti in viaggio di nozze, e subito dopo, si mettono alla ricerca di un posto per viverci nel mese che li aspetta. Soltanto quando il periodo stabilito è terminato, dovranno arrivare davanti agli esperti e decidere se separarsi o continuare a stare insieme. Questa sera, inizia la nuova edizione dell’amatissimo programma. Chi sono le coppie? Loro sono Dalila e Manuel, Martina e Davide e Jessica con Sergio. Scopriamo qualcosa in più sulla prima coppia.

Matrimonio a prima vista, chi sono Dalila e Manuel: tutto quello che abbiamo scoperto

Parte tra pochissimo, la nuova edizione di Matrimonio a prima vista in onda su Real Time. Le dinamiche del format ve le abbiamo spiegate, ma siamo certi che, per tutti gli appassionati non sono affatto nuove.

Adesso, concentriamo la nostra attenzione su una delle nuova coppie che vedremo, formata da Dalila e Manuel. Cosa sappiamo di loro? Manuel, ha 35 anni ed è di Roma. Dopo aver provato vari concorsi, ha deciso di rilevare l’attività di famiglia e da 13 anni lavora in una tabaccheria di Roma di cui è titolare. La sua famiglia è molto unita, la madre lavora con lui in tabaccheria ed è il suo punto di riferimento. Ha un fratello maggiore. Gli piace andare a correre, immergersi nella natura e uscire con gli amici. Non solo, appena ha la possibilità, viaggia, o intraprende qualche gita.

Dalila ha 35 anni, anche lei è di Roma. Anzi, i due sposi, dopo il sì, scopriranno di vivere nello stesso quartiere. Attualmente è segretaria in una clinica veterinaria ed è molto felice del suo lavoro. I suoi genitori sono i suoi migliori amici ed ha un fratello. Ama viaggiare, e non si fa problemi a partire anche da sola. E allora, tra Manuel e Dalila scoppierà la scintilla?