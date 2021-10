Matrimonio a prima vista, chi sono Davide e Martina: scopriamo qualcosa in più sulla coppia della nuova edizione.

Matrimonio a prima vista è partito questa sera, martedì 5 ottobre, con la nuova edizione. Il programma televisivo è seguitissimo, e va in onda su real time. Tre esperti, formano tre coppie. Quando arrivano al giorno del matrimonio, queste, non si conoscono affatto.

Dopo il sì, trascorrono un mese insieme, per cercare di capire se possa nascere qualcosa e continuare a stare insieme. La nuova edizione è partita, ma chi sono le coppie protagoniste? Al centro dell’attenzione del programma, troveremo Dalila e Manuel, Jessica e Sergio e Martina con Davide. Scopriamo qualcosa in più sull’ultima coppia.

Matrimonio a prima vista, chi sono Martina e Davide: età, di dove sono e cosa fanno nella vita

E’ partita la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, e sembra che questa, sarà ricca di colpi di scena, proprio come la precedente. I tre esperti hanno formato le coppie che, dopo il sì, trascorreranno un mese insieme. Soltanto alla scelta finale, scopriremo se hanno poi deciso di continuare nel matrimonio, oppure di separarsi.

Le coppie formate sono Dalila e Manuel, Sergio e Jessica, e Martina con Davide. Scopriamo qualcosa in più sulla terza coppia citata. Davide ha 31 anni e viene da Lugo, in provincia di Ravenna. Ha studiato ragioneria e dopo il diploma si è subito buttato nel lavoro, divenendo responsabile finanziario. Ha sempre lavorato anche come PR nei locali notturni della zona. Ha giocato a calcio per 18 anni, ora pratica calisthenics, ovvero ginnastica con gli anelli e beach volley.

Martina ha, invece, 30 anni, e viene da Gallarate. Ha sempre amato viaggiare, fin da piccola, e col tempo ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni, è divenuta un’assistente di volo. Ama andare a correre e fare trekking in montagna. I suoi genitori le hanno trasmesso il desiderio di creare una famiglia. Con Davide, cosa succederà? Staremo a vedere.