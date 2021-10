Matrimonio a prima vista, chi sono Sergio e Jessica, la nuova coppia formata: cosa fanno nella vita e quali sono le loro passioni.

Matrimonio a prima vista va in onda su real time, ed è un programma televisivo seguitissimo. La nuova edizione è appena partita, e a quanto pare, sarà ricca di colpi di scena.

Il format prevede la celebrazione del matrimonio fra persone che non si conoscono, e la scelta viene fatta da tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis, e la new entry, Andrea Favaretto. Le coppie si vedono per la prima volta proprio il grande giorno e dopo il sì, trascorrono circa un mese insieme. Alla scelta finale, dovranno decidere se proseguire nel matrimonio o separarsi. Chi sono le coppie della nuova edizione? Loro sono Sergio e Jessica, Dalila e Manuel e Martina con Davide. Concentriamo adesso la nostra attenzione su Sergio e Jessica.

Matrimonio a prima vista, chi sono Sergio e Jessica: età, cosa fanno, e le passioni

Sergio ha 35 anni e viene da Milano. Giovanissimo, è partito per Londra e ha iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione. Attualmente lavora a Milano come sviluppatore di franchising per un’importante catena di ristorazione. Originario della Puglia, è nato e cresciuto nelle Marche. Ha un fratello più grande e due sorelle. Una delle sue passioni sono i concerti e la musica dal vivo. E’ amante dello sport, del teatro, e ama conoscere nuove culture.

Jessica, invece, ha 32 anni e viene da Milano. Dopo la laurea in design, ha cominciato a lavorare come visual merchandiser. Ha deciso poi di mettersi in proprio e creare un’azienda con un suo marchio di accessori e abbigliamento. Quando è a casa ama godersi il silenzio e leggere un buon libro. Ama viaggiare e appena ne ha la possibilità, prende zaino e passaporto, e va alla scoperta di nuove emozioni.