Paolo Del Debbio ha perso 27 chili: qual è il motivo del suo eccezionale dimagrimento

Il forte dimagrimento di Paolo Del Debbio ha stupito tutti: a spiegare il motivo è stato lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera.

Eravamo abituati a vederlo con diversi chili in più e quando l’anno scorso, all’improvviso, abbiamo visto la sua figura completamente cambiata, con tanto di barbetta e quasi trenta chili in meno, siamo rimasti tutti di stucco.

Il dimagrimento di Paolo Del Debbio fece parlare molto all’epoca: ci fu addirittura chi attribuì questa novità ad un love affair in corso per il conduttore di Dritto e Rovescio. Altri pensarono a qualcosa di negativo come una malattia.

E’ stato lo stesso giornalista di Rete 4 a rivelare una volta per tutte la verità in un’intervista al Corriere della Sera e la spiegazione è molto diversa da quelle ipotizzate.

Paolo Del Debbio, la verità sul suo incredibile dimagrimento: “Non sono mai stato meglio”

A chi si chiedeva se Del Debbio avesse avuto problemi di salute che lo avessero spinto a dimagrire, il giornalista risponde: “Facendo corna, toccando ferro all’italiana e legno alla francese, non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce”. A incoraggiarlo a perdere chili, spiega, non è stata la voglia di migliorare l’aspetto estetico, ma la necessità di avere cura della propria salute.

Nessuna nuova fiamma, quindi per il volto di Rete 4: “Nessun nuovo amore. Ma se ci fosse, non lo direi neanche sotto tortura. Poi, se uno fa la dieta e ha un amore, questo aiuta, ma lo dico immaginandolo”, dice ironico.

Il conduttore di Rete 4 ammette tuttavia che sentirsi meglio con sé stessi è comunque positivo. Al Corriere ha anche detto che non si sarebbe mai aspettato che l’argomento destasse tanta curiosità: “Non che sia un monaco certosino, ma non essendo uno che guarda cosa fanno gli altri, non mi aspettavo che tanti guardassero cosa faccio io”.

Se poi volete sapere come ha fatto a rimettersi in forma, Del Debbio ha rivelato: “Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”.