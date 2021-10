Pomeriggio 5, clamorosa novità: tutti lo hanno notato subito; è successo durante la puntata di ieri, lunedì 4 ottobre 2021.

La nuova edizione di Pomeriggio 5 è iniziata già da diverse settimane e tiene compagnia al pubblico di Canale 5 ogni giorno, a partire dalle ore 17 e 30 circa. Un nuovo taglio eidtoriale per la trasmissione di Barbara D’Urso, che ha accantonato i temi più “leggeri”, legati allo spettacolo e al gossip, per dedicarsi ad approfondimenti su principali fatti di cronaca ed attualità.

LEGGI ANCHE —->Barbara D’Urso, non solo lei usa le luci: chi altro lo fa e come appare in tv

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 4 ottobre, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Una novità che tutti hanno notato, commentando in diretta sui social. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Pomeriggio 5, clamorosa novità dalla puntata di ieri: ritorno alle origini?

Un ritorno alle origini per Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5? È presto per dirlo, ma nella puntata di ieri la conduttrice è tornata a parlare del GF Vip! Proprio così, nella seconda parte della trasmissione, Barbara si è collegata con la casa, mostrando la diretta, proprio come è sempre accaduto nelle passate edizioni di Pomeriggio 5. Con gli analisti in studio ha poi commentato alcune tra le vicende più calde del reality, come la presunta bugia delle sorelle Sellasié, che non sarebbero vere principesse. E, ancora, l’emozionante incontro tra Nicola Pisu e la mamma Patrizia Mirigliani.

Insomma, un ritorno al passato che non è passato inosservato e che ha reso felici molti telespettatori! In tantissimi hanno commentato sui social, in particolare su Twitter, durante la puntata di ieri. Ecco alcuni commenti lasciati dagli utenti:

Con ogni probabilità, quindi, ci sarà uno spazio quotidiano dedicato alle vicende del reality, proprio come accadeva prima. Al posto degli opinionisti però ci saranno sempre gli analisti, seduti al tavolo. Per scoprire se la novità sarò confermata anche nelle prossime puntate non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 a partire da questo pomeriggio!