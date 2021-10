Cinque curiosità su Squid Game, la serie televisiva targata Netflix che ha appassionato tutto il mondo!

La serie televisiva targata Netflix sta avendo un successo enorme, in tutto il mondo. Squid Game nel giro di due settimane è diventato uno dei titoli più chiacchierati della piattaforma. Si tratta di un drama sudcoreano in cui i personaggi si sfidano in una competizione: la posta in gioco è la vita! L’horror drama scritto e diretto da Hwang Dong Hyuk si compone di nove puntate: ma cosa succede esattamente? Un gruppo di persone ai margini della vita sociale, viene contattato da un’organizzazione top secret che propone loro un gioco. Chi vince guadagna una quantità di denaro ingente: per conquistare la vittoria però, bisogna sopravvivere, superando una serie di giochi. Gli appassionati della serie sono curiosi di conoscere qualche dettaglio in più.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Squid Game ha appassionato tutti: cinque curiosità sulla serie televisiva targata Netflix

La serie ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo. Esistono cinque curiosità su Squid Game, l’horror drama targato Netflix, che forse non conosci!

Leggi anche Bridgerton, il dettaglio eccezionale che pochi hanno notato sulla celebre serie Netflix: è proprio lei, incredibile!