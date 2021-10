Vite al Limite, Seana pesava quasi 400 kg: come sta oggi e come è diventata, la storia della protagonista del programma di Real Time.

Sono stati tantissimi i pazienti che, per perdere peso e dare una svolta alla propria vita, si sono rivolti alla trasmissione Vite al limite, affidandosi alle cure del dottor Younan Nowzaradan. Si tratta di persone affette da gravi forme di obesità, che decidono di iniziare un percorso di dimagrimento, per poi procedere con l’intervento di chirurgia bariatrica. Nell’ottavo episodio dell’ottava stagione è stata raccontata la storia di Seana Collins.

La donna, originaria del Kansas City, è stata una delle più giovani a partecipare alla trasmissione, a soli 22 anni. Oltre che con l’obesità ha dovuto lottare anche con una grave forma di depressione. Era proprio il cibo l’unica valvola di sfogo, in cui si rifugiava per sentirsi meglio. Ma come è diventata la ragazza dopo la trasmissione e come sta oggi?

Vite al Limite, la dolorosa storia di Seana: prima della trasmissione pesava quasi 400 kg, come sta oggi?

La storia di Seana Collins è molto dolorosa. Quando si è rivolta a Vite al limite, la ragazza pesava circa 350 kg, ma pare che avesse perso già circa 50 kg prima del programma. Programma durante il quale non sono mancate le difficoltà: il suo percorso di dimagrimento è stato sin dall’inizio lentissimo. E pare che la sua esperienza a Vite al Limite non è servita a perdere il giusto peso per procedere con l’operazione. Più volte, infatti, Seana ha pensato di abbandonare il programma.

Di recente, il magazine americano Tv Showcase ha approfondito la sua storia, cercando di capire come sta oggi la ragazza. Ebbene, secondo quanto riportato, pare che Seana non sia mai uscita dal suo stato di obesità e che avrebbe ancora difficoltà a compiere le piccole azioni quotidiana, come camminare.