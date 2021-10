Aldo Giovanni e Giacomo oggi: sono trascorsi 17 anni dal loro film famosissimo ‘Tu La Conosci Claudia?’, ecco come sono diventati. Il tempo per loro non sembra esser affatto trascorso!

Aldo Giovanni e Giacomo sono uno dei trio più famosi d’Italia. Hanno fatto sorridere tutti con i loro sketch e con i loro film. Comici, attori, sceneggiatori e registi teatrali e televisivi, sono saliti alla ribalta negli anni ’90 e da allora sono i più apprezzati. Tre Uomini e una gamba è il loro primo film: impossibile trovare qualcuno che non l’abbia visto! Sono passati circa 20 anni dal loro primo sketch in ‘Tel chi el telun’ e da quel viaggio da Milano a Pizzo Calabro a bordo della loro ‘Subaru Baracca’. Oggi si vedono meno in tv ma a grande richiesta, per lo scorso natale, hanno regalato lo stesso sketch di Subaru Baracca in chiave moderna. Sono cambiati secondo voi, con il passare del tempo?

Aldo Giovanni e Giacomo, sono trascorsi 17 anni da ‘Tu la conosci Claudia?’: il trio oggi

Il trio Aldo Giovanni e Giacomo dopo un periodo lontani dal piccolo schermo come trio, sono tornati al cinema con la pellicola Odio l’Estate. Nel Natale 2020 la Casa delle Pleiadi ha convinto i tre comici a riproporre un sequel del famosissimo sketch ‘Subaru’. E così i fan hanno potuto rivederli dopo tanti anni, di nuovo insieme: sono cambiati? La risposta è no!

Il tempo non sembra esser passato per il famoso trio: i segni del tempo non li hanno cambiati affatto! Ecco come sono oggi:

