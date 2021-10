Anticipazioni quarta puntata di Luce dei tuoi occhi che andrà in onda il 13 Ottobre: nuovi risvolti, Emma vicinissima alla verità.

Siamo sempre più vicini all’imperdibile epilogo di ‘Luce dei tuoi occhi’, la nuova serie tv di Canale 5 con protagonisti indiscussi Giuseppe Zeno ed Anna Valle. Iniziato a fine Settembre scorso, il viaggio di Emma alla disperata ricerca di sua figlia, che lei crede morta ma che, invece, una lettera le fa credere di non esserlo affatto, ha saputo intrattenere milioni e milioni di telespettatori settimana dopo settimana. È proprio per questo motivo che, in attesa della quarta puntata, che a quanto pare ritornerà regolarmente Mercoledì 13 Settembre, siamo qui pronti a raccontarvi tutte le sue anticipazioni.

Cosa accadrà, quindi, nel corso dell’appuntamento che andrà in onda il 13 Ottobre e, quindi, tra una settimana esatta? Ovviamente, ci penseremo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Una cosa, però, vogliamo anticiparla: sembrerebbe che questa sia una puntata piuttosto imperdibile. E, soprattutto, ricca di incredibile risvolti. Addirittura, sul web si legge che Emma è vicinissima alle verità. Scopriamo insieme ogni cosa.

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni quarta puntata: cosa accadrà, Emma sempre più vicina alla realtà

Quella che andrà in onda Mercoledì 13 Ottobre sarà, senza alcun dubbio, una puntata de Luce dei tuoi occhi piuttosto imperdibile. Procediamo, però, con ordine. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni sembrerebbe che non soltanto Emma sia in procinto di scoprire la verità, ma che addirittura rischi la vita. Clamoroso, vero? Bando alle ciance, però: scopriamo qualche cosa in più.

Dopo l’incidente, Valentina si è finalmente risvegliata. E, venuta a sapere di essere stato ritenuto colpevole il suo insegnante Enrico, farà di tutto per scagionarlo. Nel frattempo, Emma viene a sapere che la mamma di Martina, qualche giorno prima della nascita di sua figlia, ha trascorso alcuni giorni in montagna. Ed è qui, quindi, che si nasconde qualcosa. Cosa? Non si sa. Fatto sta che Emma è convinta che bisogna andare sul luogo per scoprire qualche cosa in più. Anche Sofia, però, in questa quarta puntata avrà un ruolo fondamentale. Intenta ad organizzare una sorpresa per Valentina prima dell’operazione, scopre tra le cianfrusaglie del padre un mazzo di chiavi. Lo stesso mazzo che Valentina ricorda di aver visto nel corso del suo incidente.

Credete che i colpi di scena siano finiti qui? Assolutamente no! Dopo che Valentina ha superato l’intervento, Enrico decide di recarsi da Luigi per capire qualche cosa in più sul ‘famoso’ portachiavi. Il risultato? Beh, purtroppo, non c’è! Durante questo incontro, l’uomo sarà completamente impassibile. Ed, appena terminato il confronto con Enrico, farà una telefonata che non passerà affatto inosservata. Luigi sarà implicato nell’incidente? Chi lo sa! Fatto sta che, però, Luca è seriamente intenzionato a scoprire chi ha fatto del male a sua sorella, ma qualcuno non è del suo stesso parere. Mentre il giovane, infatti, continua ad indagare sull’incidente, viene colpito alla testa. Qualche ora più tardi, viene ritrovato da Emma tra le fiamme. I due, quindi, saranno in pericolo di vita, ma fortunatamente verranno messi in salvo da Enrico.

Insomma, da come si può chiaramente leggere, la quarta puntata de Luce dei tuoi occhi sarà davvero imperdibile. Secondo voi, come andrà a finire? Emma scoprirà mai la verità? E, soprattutto, sua figlia è realmente viva come le è stato detto? Staremo a vedere!