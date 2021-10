Il famosissimo attore si è sposato in gran segreto: del lieto evento non ne aveva mai parlato.

Una notizia che ha lasciato i fan decisamente spiazzati, il celebre attore si è sposato. Del matrimonio nessuno ne era a conoscenza, dato che, non l’ha rivelato. Ecco perchè la scoperta delle nozze ha lasciato senza parole tutti.

Leggi anche Federica Nargi romantica e passionale: con l’abito rosso ha lasciato tutti senza parole

A quanto pare, gli sposi hanno voluto mantenere la privacy, ed è stata solo la vista di un anello nuziale, apparso alla sua mano, a far nascere il dubbio ai fotografi e ai fan. Ed è stato in quel momento che, l’attore, ha confessato di aver sposato la sua amata. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

L’attore si è sposato in segreto: non l’ha mai rivelato, grande sorpresa per i fan

L’amatissima star si è sposata in gran segreto e non ha rivelato la notizia neanche dopo. La rivelazione, sembrerebbe essere arrivata per caso. La vista di un anello nuziale ha destato subito l’attenzione dei fotografi e dei fan e a quel punto, l’attore ha confessato di essere convolato a nozze.

Leggi anche La Fabbrica di Cioccolato, Freddie Highmore è il piccolo Charlie: sapete com’è oggi?

Freddie Highmore, l’attore inglese protagonista di “The Good Doctor”, ha confessato di aver sposato la sua amata. Davanti all’evidenza, come un anello al dito, e non avendo diffuso la notizia pubblicamente, la star si è trovata spesso a confermare l’evento, cosa che per lui, come dichiarato, è ancora abbastanza strana. Il tema è stato affrontato nel corso dell’intervista-conversazione con riferimento agli sviluppi della trama di “The Good Doctor”.

Qui, ha ammesso che non ha ancora dimestichezza con le parole ‘moglie’, ‘marito’ e ‘uomo’ sposato’. Nonostante questa aperta conversazione e questa confessione improvvisa, nulla è trapelato sulla donna che ha conquistato il cuore di Highmore, che ancora oggi, resta del tutto sconosciuta. Sembra che la riservatezza accompagni l’attore, tanto che, la notizia dell’avvenuto matrimonio, è avvenuta solo per caso, dopo che l’anello nuziale, non è passato inosservato.