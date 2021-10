Sono stati beccati insieme! Dopo le voci che circolavano sul loro conto ora non ci sono più dubbi: i due attori stanno insieme, il bacio conferma la loro relazione.

Sono oggi al centro delle cronache rosa: in tanti aspettavano con ansia di conoscere la verità sul loro rapporto. Li avete riconosciuti in foto? Si tratta di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli! Il celebre attore, dopo aver messo un punto al matrimonio con Angharad Wood, la manager londinese dalla quale ha avuto la figlia Emily, ha ritrovato l’amore. Si vociferava da tempo che avesse una storia con Benedetta Porcaroli ma nessuno aveva le prove. I due, ormai, sono stati scoperti! Whoopsee li ha beccati in flagrante: i due attori hanno una storia.

Leggi anche Riccardo Scamarcio a Verissimo, la clamorosa confessione: ‘Nella vita non ci si lascia mai’

Beccati insieme! I famosi attori escono allo scoperto: il bacio conferma la relazione

Si vociferava da tempo ma ora ci sono le prove: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme. Si sono conosciuti sul set di ‘La scuola cattolica’ di Stefano Mordini e l’intesa è andata oltre il ‘dietro le quinte’. I due attori sono stati beccati da Whoopsee mentre si scambiano dei teneri baci.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

ESCLUSIVO – Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: il bacio che conferma la loro relazione OGNI RIPRODUZIONE È STRETTAMENTE RISERVATA E VIETATA SENZA CONSENSO E LOGO.#whoopsee #riccardoscamarcio #benedettaporcaroli #scamarcio #porcaroli pic.twitter.com/UdHTmtpOyq — WHOOPSEE.IT (@Whoopsee_it) October 5, 2021

I due si trovavano in un ristorante di Castel Gandolfo.

E così dopo le storie con donne più mature di lui, il cuore di Riccardo Scamarcio torna a battere per una giovane attrice. Romana, classe ’98, è diventata famosa grazie al suo ruolo di Chiara Altieri nella serie tv Baby. Ha recitato in ‘Perfetti sconosciuti’, nella serie ‘Tutto può succedere’ e nel 2020 è stata candidata come miglior attrice non protagonista al David di Donatello per ’18 regali’. Ha vinto il Premio David Giovani 2021.

Dopo la storia con Michele Alhaique, apre il suo cuore a Riccardo Scamarcio, celebre attore e sex symbol italiano.