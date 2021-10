Beautiful, ricordate chi è stato il primo amore di Brooke? No, non si tratta di Ridge! È proprio lui; scopriamo i dettagli delle primissime puntate della soap.

È la protagonista assoluta di Beautiful! Da ben 35 anni, Katherine Kelly Lang interpreta Brooke Logan, il personaggio centrale nelle vicende della soap opera di Canale 5. Insieme a John McCook, l’interprete di Eric, la Lang è una colonna storica della serie, presente sul set sin dalla primissima puntata. A questo proposito, ricordate cosa è successo a Brooke agli inizi della soap?

La donna è stata vittima di violenza e, sconvolta, ha raccontato l’episodio ad un poliziotto. È proprio lui il primo amore della donna! I due si innamorano e sono quasi sul punto di sposarsi, se non fosse che Brooke incontra quello che sarebbe diventato presto l’uomo della sua vita…Ridge Forrester! Scopriamo i dettagli.

Sapete chi è stato il primo amore di Brooke Logan in Beautiful? Non tutti lo ricordano

Ammettiamolo, gli uomini di Brooke Logan non sono stati pochi! Ma, senza dubbio, il grande amore della sua vita è Ridge Forrester, di cui si è innamorata agli inizi della soap opera di Canale 5. Non tutti sanno, però, che il primo amore della Logan non è stato il famoso stilista! Nelle primissime puntate della soap, Brooke era legato al poliziotto Dave Reed, con cui stava per convolare a nozze. Il matrimonio è saltato, però, perché la bellissima Logan ha incontrato Ridge ad una festa a Villa Forrester. Da quel momento è iniziata l’interminabile storia con Ridge, fatta di tira e molla.

Dopo le prime nozze saltate, però, Brooke si è data da fare! Solo con Ridge, la Logan si è sposata ben otto volte! Arriverà il nono in arrivo? Per ora, tra la coppia si è insidiata Shauna, che, per restare in tema, vuole sposare Ridge ufficialmente, dopo le nozze a Las Vegas. Come si evolverà questo triangolo?