Giampaolo Morelli veste ancora una volta i panni de L’Ispettore Coliandro, ma sapete chi è la sua compagna nella realtà? È un’ex Miss Italia.

Non aspettavamo altro che il suo inizio, non c’è che dire! Stiamo parlando proprio di lui: il mitico Ispettore Coliandro. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2006, le avventure del simpaticissimo poliziotto hanno saputo catturare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ad oggi, nonostante siano passati ben 15 anni dalla sua prima messa in onda, non soltanto resta una delle serie televisive più seguite in assoluto, ma anche tra quelle più amate. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Perspicace, astuto e super simpatico, il buon Coliandro non perde occasione per poter divertire il suo amatissimo pubblico.

Leggi anche –> Vite al Limite, James Jones ha battuto ogni record: trasformazione sconvolgente, non crederete ai vostri occhi

Interpretato dal mitico Giampaolo Morelli, l’Ispettore Coliandro vanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente sull’amatissimo attore. Dal punto di vista professionale e lavorativo, sappiamo davvero ogni cosa. Dal punto di vista sentimentale, invece? Sapete che Giampaolo Morelli ha una compagna famosissima?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Chi è la compagna di Giampaolo Morelli? È un’ex Miss Italia

Siete pronti alla seconda puntata de L’Ispettore Coliandro? E, soprattutto, siete pronti a scoprire quale sarà il caso con cui il poliziotto dovrà avere a che fare? Noi si! Anzi, non vediamo l’ora! Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su Giampaolo Morelli, l’attore che interpreta il personaggio da ben otto stagioni.

Leggi anche –> Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, quarta puntata: Emma rischia di morire

Sapete, ad esempio, chi è la compagna di Giampaolo Morelli? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attore napoletano sia felicemente fidanzato dal 2009. E che, rispettivamente nel 2013 e 2017, sia diventato papà. A questo punto, però, ci chiediamo: chi è la sua fidanzata? Lei è bellissima, ve lo assicuriamo. E, come dicevamo precedentemente, è un’ex Miss Italia. Di chi parliamo? Semplice: Gloria Bellicchi. Avete letto proprio bene, si! Il loro amore, da quanto si legge, sembrerebbe essere scoppiato proprio sul set de L’Ispettore Coliandro. E, da quel momento, è andato tutto a gonfie vele. Eccoli insieme in tutta la loro bellezza!

Voi lo sapevate?