Conoscete il compagno di Greta Scarano? È un famoso regista

Sapete chi è il compagno di Greta Scarano? È un famoso regista: in questo articolo vi sveliamo la sua identità

Quasi tutti conosceranno Greta Scarano, famosissima attrice, ma pochi di voi conosceranno il suo compagno. In questo articolo vi parliamo di Sydney Sibilla, noto regista e – a quanto pare – futuro marito della Scarano.

LEGGI ANCHE: Greta Scarano, spunta la foto del 2004: è incantevole, com’è cambiata

Chi è il compagno di Greta Scarano

Greta Scarano è una famosa attrice nata a Roma il 27 agosto 1986. È stata protagonista in alcune pellicole famose, come Suburra e Smetto quando voglio, e in molte serie televisive, come Squadra Antimafia – Palermo oggi, Non mentire, Chiamami ancora amore e altre ancora.

È stata legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola. Dal 2019, invece, ha una relazione con il regista Sydney Sibilia. Lo conoscete?

Sibilia ha iniziato la carriera di regista realizzando cortometraggi e spot pubblicitari per il canale Fox Crime. Uno dei primi cortometraggi, “Oggi gira così”, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Siae come miglior sceneggiatura. La sua opera prima, invece, è “Smetto quando voglio”. Il film riscuote un successo sorprendente, ottiene dodici candidature ai David di Donatello 2014 e vince numerosi premi nazionali e internazionali, fra i quali il Nastro d’argento per Miglior Produttore e il Ciak d’Oro a Sibilia come Rivelazione dell’anno.

“Smetto quando voglio” viene seguito da “Smetto quando voglio – Masterclass” e “Smetto quando voglio – Ad honorem”. Il 9 dicembre 2020 è stato distribuito da Netflix uno dei suoi ultimi lavori, “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, ispirato alla storia dell’Isola delle Rose.

Dopo due anni di fidanzamento, Sibilla sarebbe pronto a convolare a nozze con la famosa attrice. L’indiscrezione circola sui settimanali di gossip e potrebbe trovare conferma nei prossimi giorni.