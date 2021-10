Sapete a quanto ammonta il patrimonio del Dottor Nowzaradan? La cifra è pazzesca: stenterete a crederci, impressionante.

È proprio lui il protagonista indiscusso del programma amatissimo e seguitissimo ‘Vite al Limite’, il Dottor Nowzaradan. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2013, la trasmissione concentrata sulle avventure di persone con gravissime problemi legati all’obesità ha riscosso un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. Sono trascorsi quasi 10 anni dalla messa in onda, eppure il programma continua a catturare l’attenzione dei suoi carissimi ed affezionatissimi telespettatori.

Nel corso di queste nove stagioni del programma, abbiamo conosciuto tantissimi pazienti. Ciascuno di loro, con gravissime e drammatiche storie alle spalle, aveva un peso eccessivo da portare dietro. E un disperato bisogno di ritornare in forma. A consentirlo, è proprio lui: il magnifico dottor Nowzaradan. A questo punto, però, ci chiediamo: a quanto ammonta il suo patrimonio? Oltre che essere il protagonista indiscusso del programma, il buon Now è anche un rinomato chirurgo. È proprio per questo motivo che il suo guadagno raggiunge delle cifre pazzesche. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

A quanto ammonta il patrimonio del Dottor Nowzaradan?

Oltre ai pazienti che, stagione dopo stagione ed episodio dopo episodio, si rivolgono alla clinica di Houston per rimettersi in forma e riappropriarsi della propria vita, anche il dottor Nowzaradan è tra i protagonisti indiscussi di Vite al Limite. Diciamoci la verità: senza di lui non ci sarebbe trippa per gatti. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad esempio, vi siete mai chiesti a quanto ammonti il suo patrimonio?

In un nostro articolo recentissimo, vi abbiamo parlato dei pazienti e del loro guadagno, ma anche dove si trova la famosa clinica per dimagrire, ricordate? Siete curiosi, a questo punto, di sapere a quanto ammonta il patrimonio del dottor Now? Stando a quanto si apprende dal sito Comparalist, sembrerebbe che raggiunga delle cifre davvero astronomiche. Pensate, si parla di ben 4,5 milioni netti. Insomma, un numero piuttosto pazzesco, non c’è che dire!

Cosa ci dite voi? Sapevate che il patrimonio del dottor Now raggiungeva questi livelli?