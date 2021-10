Dopo X Factor, potrebbe salire sul palco dell’Eurovision 2022: l’indiscrezione arriva da Gabriele Corsi in onda su Radio Deejay, incredibile!

L’Eurovision Song Contest 2022 sarà la 66esima edizione e si svolgerà in Italia in seguito alla vittoria dei Maneskin nell’edizione precedente. C’è grande attesa per l’evento, uno dei più famosi al mondo. Si rincorrono tanti nomi per il prossimo conduttore: chi prenderà il timone del celebre show? Si è parlato di Alessandro Cattelan ma a quanto pare, già si conosce il nome di chi salirà sul palco dell’Eurovision 2022 per condurlo! A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Corsi del Trio Medusa in onda su Radio Deejay: il conduttore televisivo e radiofonico sembra non avere dubbi!

“Dopo X Factor condurrà gli Eurovision 2022”: l’indiscrezione manda in tilt il web

“Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision…ecco l’abbiamo detto”: sono queste le parole di Gabriele Corsi durante la puntata di Chiamate Roma Triuno Triuno, programma radiofonico in onda su Radio Deejay.

L’indiscrezione shock ha mandato letteralmente in tilt il web: il cantante di origini libanesi, oggi giudice di X Factor, potrebbe dunque prendere in mano il timone dell’Eurovision? La prossima edizione, ricordiamo, si svolgerà in Italia in seguito alla vittoria dei Maneskin con Zitti e Buoni. Non si conosce ancora la città che ospiterà l’evento, Tv Blog scrive che si potrebbe tenere al Palasport Olimpico di Torino. Nessuna conferma per quanto riguarda il luogo esatto ma non si conosce neanche con certezza il nome del conduttore: restiamo in attesa di ulteriori dettagli!

Già la scorsa estate alcune voci volevano proprio Mika alla conduzione degli Eurovision 2022: lo staff del cantante però smentì prontamente. ‘Voci prive di fondamento’ commentò. Questa volta però Gabriele Corsi è sembrato piuttosto certo! Lo scopriremo presto.

