GF Vip, “Mi piace tanto”: il concorrente lo ha ammesso apertamente, confessando i sentimenti per la sua coinquilina.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Nella casa più spiata della tv ormai accade di tutto: le discussioni sono all’ordine del giorno, ma non mancano le belle emozioni. A questo proposito, nella serata di ieri, è arrivata una confessione inaspettata. Uno dei concorrenti ha rivelato il suo interesse nei confronti di una coinquilina!

Un interesse che sembra essere molto forte, ma che spaventa il concorrente. Quest’ultimo ha spiegato di non essere sicuro di essere ricambiato e, di conseguenza, non sa se rivelare i suoi sentimenti o evitare, per non rovinare il rapporto. Scopriamo i dettagli di questa improvvisa confessione.

GF Vip, “Mi piace tanto”: il concorrente ha una cotta per Soleil Sorge, la confessione

Soleil Sorge ha colpito ancora. Stavolta la “vittima” è Nicola Pisu! Il figlio di Patrizia Mirigliani fa parte del gruppetto dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui dall’inizio dell’esperienza in casa ha un bel rapporto. Ma quella che sembrava essere solo una bella amicizia, in realtà, nasconde altro. A raccontare tutto è stato proprio Nicola, confidandosi con Davide Silvestri durante una chiacchierata in camera. “Io sono convinto che a me piace, me lo sento proprio. Non dico che mi sono innamorato, però mi piace molto. Quando sto con lei sto bene”.

Ma se da un lato c’è un bel sentimento che nasce, dall’altro c’è la paura e la difficoltà di gestirlo. Nicola non crede di essere ricambiato da Soleil e, quindi, non sa se manifestarle questo interesse o meno. Anche perché, nel caso dovesse ricevere un “no”, per lui sarebbe difficile continuare questa avventura con lei in casa, 24 ore su 24. “Non voglio sbagliare”, ammette Nicola, parlando con Davide.

Quest’ultimo invita l’amico a cercare di sondare il terreno prima di fare un passo successivo, provando a capire se anche Soleil provi qualcosa per lui. Come finirà questa storia? Non ci resta che attendere sviluppi!