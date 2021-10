GF Vip, “Me ne vorrei andare”: la confessione lascia tutti di stucco; cosa è successo nella casa più spiata della televisione.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Nella casa più spiata della tv la tensione è alle stelle, a tal punto che si parla di vere e proprie “fazioni”. C’è chi si sta divertendo e si gode questa esperienza al 100% e per chi, invece, non mancano problemi.

Nelle scorse ore, una concorrente è arrivata a pensare di lascare il gioco, in un momento di forte sconforto e difficoltà. Scopriamo insieme cosa è successo e il motivo di questo crollo.

GF Vip, “Me ne vorrei andare”: la concorrente ha un momento di cedimento, lascerà la casa?

Un’esperienza fatta di alti e bassi, quella di Lulù nella casa del GF Vip 6. La principessa Selassié, in gara con le due sorelle Clarissa e Jessica, non sta vivendo un momento felicissimo. Nella casa, Lucrezia ha conosciuto Manuel Bortuzzo, con cui è nata una storia. Ma, a quanto pare, dopo l’entusiasmo iniziale qualcosa è cambiato. Probabilmente a causa dell’eccessiva gelosia della ragazza, che non permette a Manuel di avere i suoi spazi.

Dopo la puntata di lunedì, Lulù ha un crollo e ne parla proprio con Manuel: “Spesso mi avvicino per abbracciarti, ma trovo sempre un muro e tutto ciò mi ferisce. Io me ne vorrei andare perché ho tanti problemi gravi nella vita e qui dentro non me la vivo bene”. La ragazza manifesta il desiderio di lasciare la casa, proprio per il suo malessere. Del quale si scusa con Manuel: “Non voglio farti pena amore, scusami se ti ho dato questo stress stasera, io ci tengo veramente tanto altrimenti non sarei stata qui, io veramente so quanto sei speciale.”

Tra le incomprensioni della coppia, c’è la questione “letto”: Manuel preferisce dormire con Aldo Montano, ma Lulù non sembra accettare la cosa. “Facciamo anche le persone mature: se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo. Siamo grandi, non dobbiamo perderci in queste cose”. Come proseguirà la conoscenza tra i due concorrenti? Tornerà il sereno?