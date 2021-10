In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su Il collegio 6: quando inizia, il cast completo e soprattutto il nome degli alunni

Sta per arrivare la sesta edizione de Il collegio, docu-reality in onda su Rai 2 amatissimo dai telespettatori più giovani. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità sulla nuova stagione del programma televisivo.

Tutte le novità de Il collegio 6

Il collegio è un docu-reality trasmesso su Rai 2 in prima serata. Il programma è andata in onda per la prima volta il 2 gennaio 2017. La trasmissione è basata sul format britannico That’ll Teach ‘Em, in onda su Channel 4. Sul secondo canale ha ottenuto un successo clamoroso ed è ormai giunto alla sesta edizione.

Lo scopo del programma – per chi non lo conoscesse – è riunire per circa un mese una ventina di adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni all’interno di una struttura adibita a collegio. Lo scopo è quello di far conseguire il diploma di licenza media ai ragazzi.

All’ingresso nella struttura, i ragazzi sono tenuti ad abbandonare i propri abiti borghesi ed indossare le divise ufficiali del collegio. Devono inoltre seguire un rigido regolamento, il quale prevede il divieto di detenere nelle camerate telefoni cellulari, oggettistica elettronica, prodotti di bellezza, cosmetici, dolciumi e molto altro ancora. Il materiale vietato viene consegnato ai sorveglianti. Chi trasgredisce le regole viene punito e rischia addirittura l’espulsione. Al termine del periodo di studio, gli studenti sostengono un esame sugli argomenti trattati durante il corso.

La sesta stagione del docu-reality di Rai Due andrà in onda a partire da martedì 26 ottobre 2021. Le puntate saranno otto. Il cast sarà formato da: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia; Alessandro Carnevale, insegnante di educazione artistica. Il Preside sarà ancora Paolo Bosisio. La voce fuori campo, invece, sarà nuovamente Giancarlo Magalli.

Di seguito vi elenchiamo la lista degli alunni: