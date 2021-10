Ricordate il mitico John Cena della WWE? Non tutti lo sanno, ma nella sua vita non c’è soltanto il wrestling: clamoroso colpo di scena.

Anche voi siete amanti del wrestling? E, soprattutto, della WWE? Come darvi torto! Ebbene: a questo punto, la domanda che vi facciamo è solo una: ricordate il mitico John Cena? Nato a negli Stati Uniti nel 1977, il wrestler è entrato a far parte di questo mondo sin da giovanissimo. E, a partire dal 2002, è diventato un volto fisso ed amatissimo della WWE. Conosciutissimo e temutissimo, il buon Cena è stato ben 16 volte campione del mondo. Ed, insieme a tantissimi altri personaggi, è considerato uno dei volti più noti e seguiti del mondo del wrestling. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui?

All’interno della WWE, come dicevamo precedentemente, John Cena è una vera e propria leggenda. Sapete, però, che nella sua vita non c’è soltanto il wrestling? Avete letto proprio bene, si! Non tutti lo sanno, ma il buon John è riuscito ad intraprendere anche una carriera lontana dai ring. Siete pronti a scoprire di che cosa parliamo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa!

Ricordate John Cena? Cosa fa oggi: colpo di scena clamoroso!

John Cena, quindi, è uno dei volti noti ed amati della WWE, ma sapete che nella sua vita non c’è soltanto il wrestling? Avete letto proprio bene, si! Nonostante la sua forza e, soprattutto, nonostante sia stato ben 16 volte campione del mondo, il simpaticissimo statunitense non ha la sola passione per il ring, ma anche per la recitazione e la musica. Perché? La risposta è davvero semplice: è un amatissimo attore, ma anche il rapper. Insomma, un uomo da 1000 doti, non c’è che dire!

A partire dal 2006, John Cena ha intrapreso anche la sua carriera da attore. Infatti, ha preso parte anche a diversi film televisive e cinematografici. E, a partire dal 2004, invece, ha iniziato anche la sua carriera nel mondo della musica.

Diteci la verità: lo sapevate? Questo è un clamoroso colpo di scena, no?