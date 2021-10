La famosa attrice sconvolge i fan: “Lotto per restare in vita”

La famosa attrice sconvolge i fan con alcune dichiarazioni choc: “Lotto per restare in vita”, ecco di chi stiamo parlando

La nota attrice ha sconvolto i suoi fan con alcune dichiarazioni veramente choc. “Lotto per restare in vita“, ha confessato in un’intervista. Le sue parole hanno destabilizzato i suoi seguaci. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

La famosa attrice sconvolge i fan: le sue dichiarazioni

Siamo sicuri che molti di voi conosceranno Shannen Doherty. Si tratta di un’attrice statunitense, nata a Memphis il 12 aprile 1971, divenuta famosa per aver interpretato i ruoli di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell nella serie televisiva Streghe.

La nota attrice ha sconvolto i fan con alcune dichiarazioni choc. Intervistata durante la trasmissione “Good Morning America”, Shannen ha dichiarato: “Continuo a lottare per rimanere in vita”. L’attrice ha un tumore al quarto stadio e continua a lavorare: “Avere un cancro a questo stadio non deve fermarmi. Non significa non poter lavorare. Continuo a vivere e a fare quello che amo anche per essere un esempio per gli altri”.

Shannen ha poi aggiunto: “Un sacco di persone al mio stadio della malattia vengono come cancellate. Si presume che non possano più lavorare a pieno regime, e questo non è vero”. La protagonista di “Beverly Hills 90210” ha anche sottolineato come il suo lavoro le sia apparso ancora “più appagante” dopo la diagnosi.

La Doherty è infatti molto impegnata: il 9 e il 10 ottobre lo vedremo sul piccolo schermo con “Dying to Belong”, remake di un film per la tv del 1997 con Hilary Swank sui pericoli del nonnismo della sorellanza. Poi la vedremo al cinema con “List of a Lifetime”, film che parla di una donna a cui è stato diagnosticato un cancro al seno e che decide di mettersi in contatto con la figlia adulta che aveva dato in adozione per dirle che potrebbe avere il gene BRCA. Ed infine con un film d’azione intitolato “The Fortress”, che uscirà al cinema nel 2022.